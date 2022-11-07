В Николаевской области из-за неосторожного курения загорелся дом

В Первомайском районе из-за неосторожного курения 6 ноября возник пожар в частном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О возгорании в частном жилом доме по улице Киевской в селе Синюхин Брид Синюхинобридской ТГ в Службу спасения известили в 14:16.

К месту вызова направлена очередная стража 23-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС и пожарных местной пожарной команды «Подгородняя».

По прибытию, уже в 15:09, удалось обуздать горение и ликвидировать пожар на площади 30 квадратных метров, спасший от уничтожения дом.

Пожар вызвал неосторожность во время курения.

Еще один пожар на территории частного сектора возник в 20.39 по улице Шевченко пгт Березанка Николаевского района области. Здесь загорелась хозяйственная постройка. Очередным караулом 8-й ГПСЧ горение площадью 10 квадратных метров ликвидировано в 21:05. Травмированных и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как на Николаевщине из-за неосторожного курения в доме погиб мужчина.