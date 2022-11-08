В Ивано-Франковске автобус врезался в дерево, спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров

В Ивано-Франковске 7 ноября спасатели деблокировали двоих человек из автобуса, поврежденного в результате ДТП.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На улице Тисменицкая автобус «Богдан» въехал в дерево, в результате чего двух человек зажало конструкциями транспортного средства. На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция. Сотрудники ГСЧС деблокировали двух пострадавших из салона автобуса. Также отсоединили клеммы аккумуляторной батареи с целью предотвращения возгорания.

По предварительной информации, на момент ДТП в автобусе находились 14 человек, они госпитализированы в лечебные учреждения для обследования.