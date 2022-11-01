В Николаеве жильцы дома, пострадавшего от обстрелов, просят о помощи: «Появились трещины и сыпется штукатурка»

Фото - иллюстрация В Николаеве жильцы одного из домов на улице Олега Григорьева просят местные власти о помощи в срочных ремонтных работах. Дом после российских обстрелов находится в аварийном состоянии.

Об этом говорится в письме, пришедшем в редакцию “Преступности.НЕТ”.

“У нас дом в аварийном состоянии, после прилетов в стадион, по береговой линии и других, по дому пошли трещины. А после 1 ноября, хотя и не рядом был прилет, но ударные волны по дому были очень сильные, у жильцов в подъезде повело двери: открываются с трудом, слышится треск в стенах, сыпется штукатурка, трещины под лестничными пролётами, разошлись плиты перекрытия”, - рассказывает один из жильцов.

Жители дома написали письма в Заводскую администрацию, мэру города Александру Сенкевичу. Они опасаются, что дом может в любой момент рухнуть.

В письме также был указан адрес дома и телефон контактного лица. Редакция может их передать уполномоченному лицу от городских властей, когда те возьмутся за эту проблему.