В Николаеве ночью загорелся автомобиль в гаражном кооперативе – спасатели уберегли от огня другой транспорт

В Николаеве ночью 8 ноября горел автомобиль в гаражном кооперативе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В 00:07 спасателей известили о том, что по неустановленной причине возник пожар автомобиля ВАЗ-2106, находившегося в гараже на территории автогаражного кооператива по улице Айвазовского.

Пожарные ликвидировали пожар в 00:43 на площади 30 квадратных метров.

От полного уничтожения спасен гараж, в котором находился автомобиль, а также не допущено перекидывание огня на соседний гараж и автомобиль Lanos.