В Николаевской области 8 ноября планируют почасовые отключения света

8 ноября по Николаевской области необходимо введение графиков почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Отключения могут быть с 7 до 11 часов утра, и с 13 до 20 часов вечера.

«Важно! Обесточение частично, но может затронуть именно вас в тот временной промежуток, который отведен очереди, к которой относится ваш населенный пункт!

Распределение на очереди по времени суток – на часах (советуем сохранить себе!).

Найти свой населенный пункт среди очередей можно здесь:

Первая очередь – http://surl.li/dnvqy

Вторая очередь – http://surl.li/dnvrd

Третья очередь – http://surl.li/dnvrg », – говорится в сообщении облэнерго.