В Николаевской области 8 ноября планируют почасовые отключения света

8 ноября по Николаевской области необходимо введение графиков почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Отключения могут быть с 7 до 11 часов утра, и с 13 до 20 часов вечера.
«Важно! Обесточение частично, но может затронуть именно вас в тот временной промежуток, который отведен очереди, к которой относится ваш населенный пункт!
Распределение на очереди по времени суток – на часах (советуем сохранить себе!).
Найти свой населенный пункт среди очередей можно здесь:
Первая очередь – http://surl.li/dnvqy
Вторая очередь – http://surl.li/dnvrd
Третья очередь – http://surl.li/dnvrg », – говорится в сообщении облэнерго.