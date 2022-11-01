Из-за аварий водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева до вечера не будет воды, еще в нескольких - вода будет подаваться с низким давлением

Во вторник, 8 ноября, в результате аварий и утечки водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева не будет воды. У некоторых она будет с низким давлением.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
Из-за аварии водопроводной сети произошли аварии, а потому специалисты предприятия вынуждены до 18 часов прекратить водоснабжение в дома, расположенные в/по:
- поселок Горького;
- улицы 12-я Продольная от улицы Космонавтов до улицы 5-я Линия;
- проспекта Богоявленского от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничная;
- улицы Олега Ольжича от проспекта Богоявленского до улицы Галицыновская;
- улицы Галицыновская от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничная;
- улицы Пшеничная от улицы Галицыновская до проспекта Богоявленский.
Также из-за утечки, ориентировочно до 16 часов водоснабжение с низким давлением будет в домах, расположенных:
- в микрорайонах Сухой Фонтан и Соляные;
- улицы Адмиральская/Набережная от улицы Пушкинская до улицы 3-я Слободская;
- улицы 3-я Слободская от улицы Набережная до улицы Чкалова;
- улицы Чкалова от улицы 3-я слободская до улицы Пушкинская;
- улицы Пушкинская от улицы Чкалова до улицы Адмиральской.
В пресс-службе приносят извинения за неудобства.