Из-за аварий водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева до вечера не будет воды, еще в нескольких - вода будет подаваться с низким давлением

Во вторник, 8 ноября, в результате аварий и утечки водопроводной сети в нескольких микрорайонах Николаева не будет воды. У некоторых она будет с низким давлением.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Из-за аварии водопроводной сети произошли аварии, а потому специалисты предприятия вынуждены до 18 часов прекратить водоснабжение в дома, расположенные в/по:

- поселок Горького;

- улицы 12-я Продольная от улицы Космонавтов до улицы 5-я Линия;

- проспекта Богоявленского от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничная;

- улицы Олега Ольжича от проспекта Богоявленского до улицы Галицыновская;

- улицы Галицыновская от улицы Олега Ольжича до улицы Пшеничная;

- улицы Пшеничная от улицы Галицыновская до проспекта Богоявленский.

Также из-за утечки, ориентировочно до 16 часов водоснабжение с низким давлением будет в домах, расположенных:

- в микрорайонах Сухой Фонтан и Соляные;

- улицы Адмиральская/Набережная от улицы Пушкинская до улицы 3-я Слободская;

- улицы 3-я Слободская от улицы Набережная до улицы Чкалова;

- улицы Чкалова от улицы 3-я слободская до улицы Пушкинская;

- улицы Пушкинская от улицы Чкалова до улицы Адмиральской.

В пресс-службе приносят извинения за неудобства.