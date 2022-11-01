Во Львове женщине стало плохо и она собой чуть не задавила младенца – ребенка успели спасти патрульные

Во Львове патрульные успели спасти младенца, на которого из-за беспомощного состояния навалилась женщина.
Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины.
На днях, около 18 часов, львовские патрульные получили вызов о том, что в одной из квартир на улице Замарстыновской женщина кричит о помощи.
Патрульные прибыли по указанному адресу и уже у входа в подъезд услышали голос женщины, которая умоляла о помощи. Испуганные соседи показали квартиру, откуда доносился крик.
Дверь в квартиру была открыта, а на кровати лежала 43-летняя женщина. Она вела себя странно, не реагировала на слова полицейских и восклицала непонятные фразы.
«В мгновение ока, когда она слегка приподнялась, патрульные заметили под женщиной тяжело дышащего и плакавшего младенца. На место происшествия вызвали две скорые: для матери и ребенка.
Понимая, что своими действиями гражданка может травмировать малыша, полицейские приложили немало усилий, чтобы достать девочку из-под нее.
Патрульные завернули ребенка в одеяло. Патрульный Роман Биляк взял ребенка на руки и успокаивал его до приезда медиков. Последние госпитализировали женщину и младенца. Полицейские сопровождали их в медицинские учреждения. К счастью, неравнодушие соседей и четкие и профессиональные действия полицейских спасли жизнь малышу», – сообщили в патрульной полиции.