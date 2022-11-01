Во Львове женщине стало плохо и она собой чуть не задавила младенца – ребенка успели спасти патрульные

Во Львове патрульные успели спасти младенца, на которого из-за беспомощного состояния навалилась женщина.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины.

На днях, около 18 часов, львовские патрульные получили вызов о том, что в одной из квартир на улице Замарстыновской женщина кричит о помощи.

Патрульные прибыли по указанному адресу и уже у входа в подъезд услышали голос женщины, которая умоляла о помощи. Испуганные соседи показали квартиру, откуда доносился крик.

Дверь в квартиру была открыта, а на кровати лежала 43-летняя женщина. Она вела себя странно, не реагировала на слова полицейских и восклицала непонятные фразы.