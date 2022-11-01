В Карпатах бойцы ГСЧС спасли девочку, упавшую в горную реку, и двоих мужчин

На реке Прут бойцы Службы спасения спасли упавшую в реку девочку и двоих мужчин.

Об этом сообщает ГСЧС.

Жители города Яремче сообщили Службу спасения, что в реку Прут упал ребенок. На место оперативно прибыли спасательницы 9-й Государственной пожарно-спасательной части и местного поисково-спасательного отделения. На камне посреди реки, у водопада находились двое мужчин с маленькой девочкой.

«Спасатели среагировали мгновенно, потому что быстрое течение могло снести людей в водопад. Страхуя друг друга, они перешли между камнями воду, глубиной 1 метр, и добрались до граждан. На руках перенесли ребенка на берег и передали медикам», - говорится в сообщении.

Взрослым мужчинам было опасно переходить воду своими силами. Камни были мокрыми, а вода - холодная, существовала угроза попадания в водопад. С помощью спасательной веревки мужчин доставили на берег.