Британец пытался забросать яйцами короля Карла, но ни разу не попал

Мужчина бросил яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу в городе Йорк на севере Великобритании. Нападавшего задержала полиция.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Reuters.

На кадрах видно, как четыре яйца пролетают мимо британского монарха и его жены и разбиваются о землю. Правоохранители обезвредили митингующего. В это время люди в толпе скандировали «Боже, храни короля».

Eggs должны быть thrown в King Charles в visit в York. Человек, который был замечен на сцене. More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz — ITV News Calendar (@itvcalendar) November 9, 2022

В 1995 году протестующие забросали яйцами тогда еще принца Чарльза во время прогулки по центру Дублина. А в 2022 году яйцами забросали автомобиль королевы Елизаветы II во время ее визита в Ноттингем.