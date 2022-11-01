За сутки спасатели Николаевщины потушили два пожара - от огня спасены несколько зданий

За минувшие сутки спасатели Николаевской области ликвидировали два пожара. От огня спасены жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Вечером в Службу спасения сообщили о пожаре в селе Новопетровка. Прибывшие на место пожара спатели установили, что горит летняя кухня и хозяйственная постройка. Пожар был локализован в 20:53 и ликвидирован в 21:10 на площади 30 кв. м, ее вызвало короткое замыкание электросети. От огня спасен жилой дом и летняя кухня. Также дополнительно привлекались сотрудники АО «Николаевгаз».

Ночью на 10 ноября спасателям сообщили о возгорании хозяйственного здания, которое не эксплуатируется в селе Каменный мост. В 01:40 пожар локализовали и ликвидировали в 02:00 на площади 20 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, как на Николаевщине за сутки в жилом секторе произошло четыре пожара и сгорел автомобиль.