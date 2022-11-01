В Симферополе в ДТП разбился экс-депутат ВР, сторонник путина Ременюк

В Симферополе временно оккупированного Крыма заявили о смерти экс-депутата Верховной Рады Украины и главы бывшей партии «Русь единая» Алексея Ременюка. Он разбился насмерть в ДТП во время полицейской погони.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным СМИ, смертельный инцидент произошел на объездной трассе, когда Ременюк за рулем внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

«66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем « Рендж Ровере». Его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов попросили продуть – оказался пьяным», – сообщают СМИ.

Там добавили, что когда полицейские попытались задержать мужчину, тот вырвался из рук, прыгнул за руль и дал газу. Водитель якобы даже «протащил» сотрудника правоохранительных органов на двери авто по асфальту.

«А когда началась погоня, «Рендж ровер» Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте», – говорится в сообщении.

Справка

Алексей Ременюк - политик, предприниматель, народный депутат Украины III и IV созывов. Алексей Ременюк был членом политических партий «Громада» и «Батькивщина». В 2006 году политик пытался попасть в Верховную Раду по спискам политсилы «Партия политики Путина», однако третий раз политик в парламент избран не был из-за низких результатов по итогам голосования. Через шесть лет Алексей Ременюк снова баллотировался в Раду от партии «Русь Единая», деятельность которой позже была запрещена восьмым апелляционным админсудом во Львове.