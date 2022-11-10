Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Николаеве, в котором погиб пешеход

В среду, 9 ноября, примерно в 17:35 в Николаеве в районе перекрестка проспектов Богоявленский и Корабелов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса Рута, под управлением 62-летнего водителя, и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области в Telegram.
В результате происшествия 73-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Водитель маршрутного такси не травмировался и находился в салоне один.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 093-714-45-20, 102», - говорится в сообщении.