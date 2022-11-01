За сутки на Николаевщине потушили пять пожаров - из-за возгорания в мастерской в Варваровке погиб мужчина

В течение суток спасатели Николаевщины ликвидировали пять пожаров. Все они не связанных с боевыми действиями.

Об этом сообщает управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в пятницу, 10 ноября, Николаеве дважды горели автомобили, один припаркованный в гараже ВАЗ 2109, второй - автомобиль ВАЗ 2107, находившийся в Центральном районе города.

В городе Первомайск вечером загорелась баня на территории частного домовладения. Информация об этом поступила в Службу спасения в 18.11, через полчаса пожар был ликвидирован.

Также, ночью в пятницу, 11 ноября, в 03:35, спасатели известили о том, что в микрорайоне Варваровка на территории предприятия загорелась столярная мастерская. Во время проведения разведки на месте обнаружено тело погибшего мужчины.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Напомним, как на Николаевщине ночью горел Opel – причины пожара устанавливают.