В Харькове и в Херсонской области на минах подорвались гражданские, в том числе дети

В Харькове двое подростков получили ранения в результате взрыва боеприпаса, а в Херсонской области на мине взорвались четверо гражданских, в том числе двое детей.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

«2 подрыва на минах в разных городах. В Херсонской области гражданские наехали на мину, которую оставили после себя оккупанты. 4 раненых, среди которых два ребенка 9 и 14 лет. А также взорвались двое детей в Салтовском районе Харькова на взрывном устройстве. Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили предмет, который сдетонировал. У детей осколочные ранения. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести», - написал Тимошенко в Telegram.

По информации ГСЧС, в Харькове инцидент произошел на улице Бучмы (Северная Салтовка) в 11:30.