В пригороде Киева в многоэтажке погибли трое молодых людей – отравились угарным газом

В селе Софиевская Борщаговка, расположенном в пригороде Киева, погибли трое молодых людей от отравления угарным газом.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Небитов.

«Сегодня в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов, курсантов одного из учебных заведений. Утром супруги не явились на учебу, а когда с разрешения родных взломали двери, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом», - написал он в Facebook.

Также, в этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах установлены автономные газовые котлы для обогрева.