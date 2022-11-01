У берегов Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 больными коронавирусом на борту

В порту австралийского Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными COVID-19 пассажирами на борту. Судно Majestic Princess прибыло из Новой Зеландии.

Об этом сообщает ВВС.

Всего на борту находятся более 4000 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа. Оператор лайнера Carnival сообщил о 800 инфицированных коронавирусом.

Там уточнили, что большое количество случаев заболевания стало выявляться примерно в середине 12-дневного рейса. Все случаи были бессимптомными или слабовыраженными.

Персонал круизного лайнера будет помогать всем гостям, у которых были обнаружены положительные результаты тестов на коронавирус. Их обеспечат частным транспортом и жильем, чтобы завершить период изоляции.

Лайнер скоро отправится в Мельбурн. Инцидент произошел на фоне вспышки коронавируса по всей Австралии.

В начале пандемии коронавируса в 2020 году были частыми случаи, когда круизные лайнеры неделями стояли в портах городов по всему миру, если у пассажиров обнаруживали случаи коронавируса.

Напомним, в мире с начала года количество смертей от коронавируса упало на 90%.