Два самолета разбились в воздухе во время авиашоу в субботу днем в Далласе.
Об этом со ссылкой на FAA сообщает The Washington Post .
"Боинг B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу", - говорится в заявлении FAA.
Сколько человек находилось на борту самолета и есть ли пострадавшие, неизвестно.
Представительский аэропорт Далласа, принимавший мероприятие, сообщил, что пожарные и спасательные бригады работают на месте происшествия. В заявлении говорится, что FAA поможет расследованию под руководством Национального совета по безопасности на транспорте.
⚠️ GRAPHIC VIDEO: Как средняя коллекция, обеспечивающая два плана вблизи Dallas Executive Airport, в настоящее время. Демократическое путешествие при Wings over Dallas WWII Airshow в 1:25 pm, подчеркнув Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 пользователь view this video. @FOX4 является трудящимся для более details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022