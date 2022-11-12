ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За прошедшие сутки вражеский вертолет выпустил с территории россии 15 неуправляемых ракет по Сумщине

Уже 263-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 11 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 13 ноября.

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01:35 ТК «Оперативный ВСУ» опубликовал видео с итогами 262-го дня войны после полномасштабного вторжения России в Украину.

00:05 Вчера днем обстреляли Краснопольское общество Сумщины - вражеский вертолет выпустил с территории россии 15 неуправляемых ракет, об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил вФейсбуке.

«Сегодня (12 ноября) около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Краснопольской общине», - говорится в сообщении.

Как уточнил глава области, вражеский вертолет с территории россии направил на приграничье 15 неуправляемых ракет.

По информации Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.