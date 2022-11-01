В США на авиашоу в воздухе столкнулись два редких самолета

Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в субботу.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации и пожарно-спасательную службу Далласа.

На месте происшествия после столкновения работало более 40 пожарно-спасательных подразделений.

В момент столкновения не было информации, сколько людей было на обоих самолетах.

Оба уничтоженных самолета считаются редкими.

Один из них – первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году.

Второй самолет – американский одномоторный истребитель Bell P-63 – оказался еще более редким. Самолетов такой модели сохранилось около 14 экземпляров.