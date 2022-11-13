В Черноморске масштабно горела база отдыха

В воскресенье, 13 ноября, на территории недействующей базы отдыха «Чайка» в городе Черноморск, Одесской области произошел пожар.

Об этом сообщают местные СМИ и ГУ ГСЧС в Одесской области.

В 09:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории санатория. По прибытию спасателей на место вызова установлено, что горит отдельно стоящее одноэтажное здание на территории бездействующего санатория.

Местные сообщают, что огонь был очень сильный, в небо поднялся огромный столб густого черного дыма, который был виден с расстояния в несколько километров.

Пожар локализован в 10:40 и ликвидирован в 11:32 на площади 600 м.кв. От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 11 спасателей.

О причинах и последствиях чрезвычайной ситуации пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Напомним, как в россии в ночном клубе из-за пожара погибли 15 человек.