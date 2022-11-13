В Николаевской области полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина – его лежащего на дороге переехал ВАЗ

В субботу, 12 ноября, в селе Константиновка Вознесенского района произошло ДТП, в результате которого погиб 39-летний мужчина, лежавший на дороге.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:30. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», двигаясь по улице Центральной, наехал на 39-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. В результате происшествия мужчина погиб на месте происшествия.

Полицейские проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.