В Николаевской области полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина – его лежащего на дороге переехал ВАЗ

В субботу, 12 ноября, в селе Константиновка Вознесенского района произошло ДТП, в результате которого погиб 39-летний мужчина, лежавший на дороге.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:30. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», двигаясь по улице Центральной, наехал на 39-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. В результате происшествия мужчина погиб на месте происшествия.
Полицейские проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
«Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией или стали свидетелями указанной автоаварии, полезную для следствия информацию сообщить по адресу: г. Южноукраинск, ул. Спортивная, 3, или по телефонам: 0(5136)-5–44-00, (093)-003-14-53», - говорится в сообщении.