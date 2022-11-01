В Николаеве из-за масляных пятен на Южном Буге гибнут дикие птицы

В Николаеве на поверхности Южного Буга (Бугского лимана) заметили масляные пятна, которые привели к гибели диких животных.

Об этом сообщают читатели “Преступности.НЕТ”.

Николаевцы обеспокоены, что из-за загрязнения реки гибнут птицы. Также отметим, что Николаев берет воду для технических нужд из Бугского лимана (при этом она проходит многие степени очистки).

“Со стороны Большой Коренихи… что-то разлилось, имеет непонятные маслянистые разводы, а также собирается в жирную пену, имеет неприятный запах, и от этого уже подохли птицы”.

“Гуляла около реки у нас в Николаеве и была поражена количеству мёртвой птицы по берегам, в основном утки. В районе маяка речка Южный Буг вся в маслянистых пятнах. Вероятно, после попадания ракеты в цистерну с маслом оно попало в реку. Берег реки усеян мёртвой птицей. Из живых – только одну птицу видели, но и та не может взлететь. Возможно из-за того, что оперение в маслянистой плёнке”, - сообщают читатели.

Напомним, что российские оккупанты дважды попадали ракетами в цистерны с маслом в порту Николаева. Вероятно, что часть масла, которая не выгорела, утекла в реку.