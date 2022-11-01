В Турции отвергли соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле, забравший жизни 6 человек: «Мы знаем, где координировалось нападение»

Турция не принимает соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает CNN Turk.

По данным местных СМИ, в Турции уже расследовали источники инцидента.

«Мы знаем, где координировалась атака. Мы получили сообщение, данное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послание с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не предаем, но больше не можем терпеть эти предательства», - заявил он.

Также турецкие правоохранители заявляют, что если виновник не был пойман - он бы пробовал сбежать в Грецию.

Напомним, что 13 ноября на популярной пешеходной улице Стамбула произошел теракт – погибли 6 человек, ранены 53. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, инцидент рассматривается как теракт. Уже 14 ноября в Турции сообщили, что задержали подозреваемую в организации взрыва в Стамбуле – следствие указывает, что «следы ведут в Сирию».

Позже украинские власти заявили, что среди пострадавших от взрыва в Стамбуле нет граждан Украины.