В Николаеве в ДТП попали два автомобиля скорой помощи и Hyundai

Вечером в четверг, 17 ноября, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Круговой в Николаеве столкнулись два автомобиля скорой помощи и легковой автомобиль Hyundai Accent.

Об этом сообщают «Новости-N».

Автомобили скорой помощи – «Газель» и Ford – ехали по Херсонскому шоссе, со стороны проспекта Центрального в направлении улицы Космонавтов. "Газель" двигалась в правой полосе, Ford – в левой. На перекрестке возле «Эпицентра» водитель «Газели» неожиданно с правого ряда начал поворачивать налево, на улицу Круговую, и врезался в едущий в левом ряду Ford. От полученного удара Ford резко сменил траекторию движения, выехал на встречную полосу, где врезался в стоявший на светофоре Hyundai.

В результате ДТП водители Hyundai и Ford были травмированы. С места происшествия пострадавших забрала скорая помощь. Все три автомобиля получили механические повреждения.