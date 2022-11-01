На Сахалине после взрыва обвалилась пятиэтажка

На Сахалине в поселке Тымовском (рф) после взрыва обрушился пятиэтажный кирпичный дом.

Об этом сообщают росСМИ.

Погибли по меньшей мере семеро, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Под завалами находятся более десятка людей.

Кроме того во время разбора завалов пострадал один пожарный - ему на голову упал кусок плиты.

Местные власти сообщают, что по предварительным данным причиной взрыва в жилом доме на Сахалине стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Дом не был газифицирован.