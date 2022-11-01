В Николаеве неосторожный курильщик устроил пожар в квартире – его госпитализировали с отравлением продуктами горения

В Николаеве ночью 19 ноября неосторожное курение стало причиной пожара в квартире. Пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 02:44 19 ноября в Службу спасения известили о возгорании в двухкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Новостроительной в Николаеве. Здесь по неосторожности во время курения загорелся матрас на диване и образовалось плотное задымление.

Прибывшие на место огнеборцы 5-й государственной пожарно-спасательной части с помощью звена газодымозащиты вывели на свежий воздух владельца квартиры, мужчину 1979 года рождения.

В дальнейшем каретой скорой пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение с диагнозом «отравление продуктами горения».

Горение на площади 5 квадратных метров пожарные ликвидировали в 03:00.

Также за сутки пожарные ликвидировали еще три возгорания в жилом секторе.

Первый случай произошел по улице Дмитрова в микрорайоне Терновка в Николаеве. О пожаре летней кухни и кровле жилого дома известили в 12:20 18 ноября. К месту вызова направлена очередная стража 1-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО в составе двух отделений. Оперативными действиями горения площадью 40 квадратных метров ликвидировали в 12:52, спася от уничтожения строения. Из-за плотного задымления пожарным пришлось работать двумя звеньями газодымозащиты.

Второй случай зафиксирован в 22:31 по улице Школьной в селе Прибужское Галицыновской ТГ Николаевского района. Здесь в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей загорелось хозяйственное сооружение. Пожарными Галициновского отряда местной пожарной охраны пожар в 23:50 ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Пожар еще одного хозяйственного сооружения по улице Мастерской в Николаеве возник в 23:10. К месту вызова направлены дежурные караулы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и 3-й ГПСЧ. Совместными усилиями пожар площадью 30 квадратных метров ликвидирован. Его причина устанавливается.