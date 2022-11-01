В Николаеве горел рыбацкий дом – в комнате нашли тело мужчины

В Николаеве 19 ноября произошел пожар рыбацкого дома. В нем нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщения о пожаре по улице Проектная на спецлинию 101 поступило в 09:38.

По прибытию спасателей установлено, что горит комната и перекрытие дома.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1959 года рождения.

В 10:24 пожар ликвидирован на площади в 50 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС на месте работали четыре единицы спецтехники и 20 пожарных.