Украина вышла из состава международного научного центра со штаб-квартирой в москве

Украина покинула членство в Международном центре научной и технической информации, штаб-квартира которого расположена в столице рф в москве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно сообщению, решение принято на основе «неприемлемости сотрудничества со страной-агрессором в научно-технической сфере».

Функции организации, которая обеспечивала участие Украины в деятельности этого центра, возложены на Украинский институт научно-технической и экономической информации.

Международный центр научной и технической информации основан в 1969 году. Украина стала членом в 1993 году.