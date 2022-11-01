В Польше уже завершили обследование места падения ракеты

Специалисты завершили обследование места падения ракеты, убившей двух человек, в польском городе Пшеводув.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

Сообщаются, что на утро 20 ноября в селе уже нет сотрудников полиции, которые охраняли территорию возле зерносушильного завода.

В селе нет следователей и экспертов.

Как известно, во второй половине дня во вторник россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне .

В свою очередь президент США Джо Байден во время общения с журналистами на Бали назвал «маловероятным» то, что ракета была выпущена с территории россии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем , и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.