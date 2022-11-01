На значительной территории Украины пойдет мокрый снег, ожидают сложные условия на дорогах

В Украине 21 ноября, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах будет гололедица.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Днем в северных, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях и в Киеве пойдут сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица.
“Усложнение погоды приведет к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Призываем вас соблюдать осторожность, особенно во время управления транспортными средствами! По возможности пользуйтесь общественным транспортом и воздержитесь от дальних поездок!" – говорится в сообщении.