На значительной территории Украины пойдет мокрый снег, ожидают сложные условия на дорогах

В Украине 21 ноября, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Днем в северных, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях и в Киеве пойдут сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица.