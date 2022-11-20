Из-за соленой воды в Николаеве замене подлежат 240 км водопроводных труб, – «Николаевводоканал»

Разрушенная коррозией труба водопровода в центре Николаева Из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.

Об этом заявил генеральный директор МКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, сообщает Суспільне.Миколаїв.

По словам Бориса Дуденко, начато сотрудничество с Обществом Красного Креста, UNICEF. Стоимость ремонта городской сети настолько масштабна, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный.

– Очень серьезная коррозия происходит, и все наши трубы становятся непригодными для того, чтобы мы их использовали и подавали воду в город, – сказал Борис Дуденко.

Так, с 15 по 17 ноября Николаев оставался без воды из-за полного разрушения шестиметрового отрезка железобетонной трубы на городской магистрали.

Как известно, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, для восстановления водоснабжения Николаева из Днепра требуется минимум месяц. За это время должны заживить оборудование, ведь оккупанты разрушили на Херсонщине подстанцию, которая подавала энергию для перекачки воды.