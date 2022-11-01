У Польши пока нет точных данных, откуда выпустили ракету, упавшую в Пшеводуве

Данные, которые собрало следствие по делу о взрыве ракеты в польском поселке Пшеводув, пока не позволяют точно установить, откуда она была выпущена.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда".

Главу польского правительства спросили о результатах расследования взрыва ракеты в Пшеводуве, в частности, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

– Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО, американских, - сказал Моравецкий.

Он добавил, что у следствия есть "доказательства камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

– Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время, – добавил он.

Премьер Польши заверил, что Варшава стремится к полной прозрачности расследования.