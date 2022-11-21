На Николаевщине скорая с пациентом застряла в грязи – автомобиль достали спасатели

В Николаевской области ночью 20 ноября спасатели достали из грязи автомобиль скорой с пациентом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС.

В 22:47 в Службу спасения поступило сообщение от медиков о том, что карета скорой помощи, транспортировавшая в больницу тяжелобольного человека, застряла в грязи на переулке Дальнем в пгт Арбузинка Первомайского района.

На место прибыли спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС и использовав электрическую лебедку, вытащили автомобиль на дорогу с твердым покрытием.

В дальнейшем транспортное средство беспрепятственно продолжило движение.