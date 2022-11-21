В Индонезии из-за землетрясения по меньшей мере 46 человек погибли, 700 получили травмы

В результате землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло вблизи столицы Индонезии Джакарты 21 ноября, по меньшей мере 46 человек погибли, 700 получили ранения

Об этом сообщает BBC.

Pемлетрясение произошло на индонезийском острове Ява в городе Сианджур на западной части острова на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались также в Джакарте примерно в 100 километрах настолько, что пришлось эвакуировать жителей многоэтажных зданий.

В службе по чрезвычайным ситуациям Индонезии предупреждают, что толчки могут повториться, а число погибших расти.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен, а местность склонна к оползням. Согласно сообщениям с места событий, спасатели пытаются спасти людей из разрушенных построек. В частности, удалось спасти женщину и ее ребенка. В целом были повреждены десятки зданий, в том числе больница и исламская школа-интернат.

В Джакарте офисные работники покинули здания в деловом районе во время подземных толчков, длившихся около минуты.

– Я работал, когда пол подо мной дрожал. Я отчетливо ощущал толчок. Я пытался ничего не делать, чтобы понять, что это было, но он стал еще сильнее и продолжался некоторое время, – сказал AFP адвокат Маядита Валуйо.

Другой мужчина рассказал, что хотя и люди привыкли к землетрясениям в Джакарте, но в этот раз запаниковали.

Землетрясения являются частым явлением в Индонезии, расположенной в зоне «огненного кольца» тектонической активности в Тихом океане.

#cianjur #Gempa hai kamu. smoga baik" aja disana ya. smoga mama bapak keluarga semua disana baik" aja :( pic.twitter.com/LCFLiyai0w — яра (@candunyawa) November 21, 2022