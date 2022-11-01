В Николаеве ночью горел дом – погиб мужчина

В Николаеве ночью 22 ноября возник пожар в доме, в помещении обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о возгорании жилого дома по улице Конопатной поступило в Службу спасения в 00:25.

Пожарные ликвидировали пожар в 00:54. Возгорание произошло по неосторожности во время курения и свечи, зажигалки.

На месте обнаружено тело погибшего мужчины, 1986 года рождения.

Дополнительно привлекались сотрудники полиции, скорой помощи, АО «Николаевгаз».

Напомним, как в Николаеве неосторожный курильщик устроил пожар в квартире, мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.