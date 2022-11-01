Умер Герой Украины Юрий Шухевич

В ночь на 22 ноября в возрасте 89 лет скончался диссидент, народный депутат VIII созыва, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как уточняет львовское издание NTA, Шухевич умер сегодня ночью в Германии, где находился на лечении.

Справка

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов (тогда это была территория Польши, сейчас - Радеховский район Львовской области). Провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990-1994 был организатором и главоц УНА-УНСО. В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.