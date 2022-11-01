В Баштанском районе полиция разыскивает ушедшего из дома 9-летнего Сергея Петухова

Баштанским районным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Петухов Сергей 2013 года рождения, который сегодня около 11:00 пошел в магазин в селе Доброе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 135 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет в куртку синего цвета и темные брюки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Баштанский районный отдел полиции по адресу: г. Баштанка, ул. С. Бойченко, 5, тел. (05158) 2-51-56, 102.