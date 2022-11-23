Полиция продолжает поиски 9-летнего Сергея Петухова, пропавшего накануне в селе Баштанского района

Полиция продолжает поиски без вести пропавшего в селе Добре Баштанского района малолетнего Сергея Петухова.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение о том, что 9-летний мальчик пошел днем в магазин в селе Добре Баштанского района и пропал, поступило вечером. Сразу начались его поиски.

На месте работают правоохранители Баштанского районного отдела полиции и ближайших отделений, оперативники, кинологи со служебными собаками, представители добровольческих батальонов и местных властей. Активно участвуют в поисках неравнодушные местные жители.

«Под контролем руководства областного главка полиции и при содействии Баштанской территориальной общины сразу была развернута масштабная розыскная операция, создан оперативный штаб. Уже проверили с. Добре и ближайшие населенные пункты района, обследовали возможные места, куда мог пойти парень. Просьба ко всем - присоединиться к поискам Сергея Петухова и оперативно сообщать на спецлинию 102 любую полезную информацию», - говорится в сообщении.

Село Добре находится менее чем в 10 км к югу от города Баштанка.