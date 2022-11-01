В Турции произошло мощное землетрясение, по меньшей мере 22 человека пострадали

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции в среду утром, 23 ноября, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщают AFP и RFI со ссылкой на данные служб Турции.

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли примерно в 170 километрах (105 миль) к востоку от Стамбула.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что информации о человеческих жертвах не поступало.

Министр здравоохранения Фахреттин Кока отметил, что 22 человека получили ранения, в том числе один из них был серьезно травмирован после того, как в панике выпрыгнул из здания.

Турецкие власти заявили, что эпицентр землетрясения находился в районе Голяка провинции Дузче, хотя оно также сильно ощущалось в Стамбуле.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что отключение электроэнергии в регионе Дузче было контролируемым, и призвало жителей не паниковать.

Издание добавляет, что Турция расположена в одной из самых активных сейсмических зон мира.