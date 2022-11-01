Заблудился, заночевал в лесополосе и потерял обувь в болоте: Полицейские разыскали 9-летнего жителя Баштанского района

9-летний Сергей Петухов, которого со вчера разыскивали в Баштанском районе Николаевской области, нашелся в 10 км от села Добре, в котором он исчез накануне. Он захотел прогуляться и заблудился, поэтому ночевал в лесополосе прямо на траве. Обувь потеряла, когда застрял в болоте. Так что часть пути шел босиком.

Об этом рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, мальчик скрылся вчера днем, когда пошел в магазин в с. Добре, но не вернулся из него. Лишь вечером родные обратились за помощью к полицейским.

Всю ночь его искали правоохранители Баштанского районного отдела полиции и близлежащих отделов и отделений, кинологи со служебными собаками, оперативники, военные, представители территориальной общині и неравнодушные местные жители.

«К счастью, сегодня утром в 10 км от дома его нашли оперативники. Сергей шел возле железнодорожного пути рядом с селом Лоцкино. Полицейским он рассказал, что хотел просто прогуляться, а когда стемнело, не смог вернуться домой, поэтому ночевал в лесополосе прямо на траве. Обувь потерял, когда застрял в болоте. Так что часть пути шел босиком», - сообщил Шайхет.

Мальчика уже осмотрели врачи, жизни ребенка ничего не угрожает.