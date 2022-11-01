В Украине продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения: Что известно на данный момент

В Украине всю ночь продолжались работы по возобновлению электроснабжения, проблемы с которыми возникли после массированного ракетного удара россии по Украине 23 ноября. В результате поражения объектов критической инфраструктуры свет исчез по всей стране, в том числе из-за аварийного отключения энергоблоков трех украинских АЭС: Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской.

Уже ночью заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что большинство областей уже запитаны электроэнергией, в некоторых речь шла только об объектах критической инфраструктуры, а в некоторых - о подключении обычных абонентов.

Что известно по состоянию на данный момент (информация будет обновляться по мере поступления):

В Киеве 70% процентов столицы пока остается без электричества. Водоснабжение было восстановлено на левом берегу города. На правом планируется восстановить его в первой половине дня.

В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры. Однако для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет.

В Днепропетровской области завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.

До 50% потребителей области с электричеством.

В Запорожской области введены графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии.

В Черновицкой области действуют почасовые отключения.

В Кировоградской области подключены объекты критической инфраструктуры

Винницкая область запитана.

В Черкасской области возобновительные работы в области продолжаются. Большинство потребителей уже с электричеством. Сложная ситуация пока остается в Умани и районе, а также Чигирине.

В Николаевской области запитаны Южноукраинск, частично Вознесенск, Николаев и Первомайск. Пока только объекты критической инфраструктуры.

В Полтавской области в течение ближайших часов начнут подавать электроэнергию на критическую инфраструктуру, далее – для большинства бытовых потребителей.

В Ивано-Франковской области одновременно введены графики аварийных отключений, графики почасовых отключений и специальные графики аварийных отключений.