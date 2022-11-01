Вчера случился блекаут: К вечеру в Украине прогнозируют сокращение дефицита в энергосистеме

23 ноября Украина пережила блекаут, но к вечеру текущего дня дефицит в энергосистеме Украины должен сократиться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

– Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера случился блекаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов. В 4:00 утра удалось соединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит, - сообщил Галущенко.

В Украине всю ночь продолжались работы по возобновлению электроснабжения, проблемы с которыми возникли после массированного ракетного удара россии по Украине 23 ноября. В результате поражения объектов критической инфраструктуры свет исчез по всей стране, в том числе из-за аварийного отключения энергоблоков трех украинских АЭС: Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской.

Информацию о положении дел в отдельных областях можно прочитать по ссылке.