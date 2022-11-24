В Николаевской области за сутки возникли три пожара в жилье

В течение суток, 23 ноября, на территории Николаевской области зарегистрировано четыре пожара, три из них возникли в жилье.

Об этом сообщили в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 11.22 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Богдана Хмельницкого в селе Березка Кривоозерской территориальной громады Первомайского района.

На место направлена очередная стража 13 государственной пожарно-спасательной части. Пожарные ликвидировали пожар в 12:10 на площади 20 квадратных метров. Дом от полного уничтожения спасен.

В 14:54 спасателей известили о возгорании в подвале не эксплуатируемого здания по улице Маяковского в Вознесенске. Дежурный караул 12-й ГПРСЧ ликвидировал пожар в 15:15 на площади в 10 квадратов.

В 19:54 на пункт связи 3-й ГПСЧ поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Чкалова в Николаеве. На место направлены пожарно-спасательные отделения подразделения и очередная смена оперативно-координационного центра. По прибытию установлено, что загорелся диван в двухкомнатной квартире. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить увеличения масштабов горения, в 20:30 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

В трех эпизодах причины пожаров устанавливаются.

Еще один пожар, который произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, произошел по улице Троицкой в Николаеве. Загорелся частный двухэтажный жилой дом.

На месте работали отделения 2-й, 3-й, 4-й ГПСЧ, дежурная смена ОКЦ. Силами пожарных пожар ликвидирован в 00:31 на площади 200 квадратных метров.