На Николаевщине за сутки возникло пять пожаров в домовладениях – один человек погиб, двое пострадали

В Николаевской области за сутки возникло пять пожаров в домовладениях. В одном из случаев погибла пожилая женщина, в другом – два человека получили ожоги.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

24 ноября в 08:20 в Службу спасения известили о возгорании мусора в неэксплуатированном жилом доме по улице Морской в селе Коблево Николаевского района. Пожар площадью 2 квадратных метра в 08:42 ликвидирован пожарными сельской пожарной охраны «Коблево».

О пожаре в комнате одноэтажного жилого дома по улице Суворова в пгт Березанка Николаевского района спасателям известили в 09:45. К месту вызова направлена очередная стража 8-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

При проведении разведки звеном газодымозащиты спасателями обнаружено тело погибшей женщины 1940 года рождения. Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидирован в 10:15.

Еще один пожар на территории частного сектора зафиксирован по улице Дроздовой в городе Первомайск. Здесь в 10:58 загорелся мусор и вещи домашнего обихода в неэксплуатируемом здании. Спасателями горения площадью 25 квадратных метров ликвидировано в 11:45.

В 20:10 на пункт связи 24-й ГПСЧ поступило сообщение о пожаре крыши жилого дома по улице Леси Украинки в городе Снигиревка Баштанского района. Дежурный караул прибывшего по вызову подразделения ликвидировал горение на площади 80 квадратных метров в 00:23 25 ноября, спася от полного уничтожения дома, хозяйственного сооружения и гаража с автомобилем.

В 00:01 25 ноября в оперативно-диспетчерскую службу известили о пожаре жилого дома на территории частного домовладения по улице Звездной пгт Весняное Николаевского района. По прибытию спасатели ликвидировали горение в 01:16 на площади 40 квадратных метров, спас от огня рядом расположены два жилых дома.

В результате пожара получили ожоги и госпитализированы в городскую больницу №3 мужчина и женщина 1933 и 1938 годов рождения.

Причины пожара устанавливаются.

Всего к тушению всех пожаров привлекалось 6 единиц техники и 22 пожарных, экипажи полиции и медики.