На Киевщине из-за генератора в доме угарным газом отравились две семьи – один человек умер, пострадали дети

В Киевской области из-за работы генератора в доме пострадали две семьи, в том числе дети, один человек скончался.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

24 ноября, около 18 часов, в полицию обратились медицинские работники, которые сообщили, что приехали на вызов в село Бобрица из-за ухудшения состояния 52-летней женщины. Когда оказывали ей помощь, во дворе скончался ее 61-летний мужчина.

Как установили полицейские Бучанского управления полиции Киевщины, семья использовала для освещения жилья генератор, находившийся прямо в помещении. Предварительно мужчина умер от отравления угарным газом, женщину медики госпитализировали в больницу.

Через два часа на спецлинию «102» пришло сообщение из Гостомеля. Мужчина заявил, что его соседи – семья из 4 человек отравились газом. Полицейские срочно уехали на место.

«Сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца», – сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Медики констатировали отравление угарным газом: бабушку и малолетнюю внучку госпитализировали.

В полиции и ГСЧС напомнили, что нужно быть осторожными с генераторами, которые могут работать только на открытом воздухе.