В Индонезии число жертв землетрясения превысило 300 человек

Число жертв землетрясения, которое на этой неделе произошло в районе индонезийского города Чианджур, возросло до 310 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

24 считаются пропавшими без вести до сих пор. В общей сложности пострадали 1 083 человека.

В результате стихийного бедствия магнитудой 5,6 21 ноября на острове Ява более 20 тысяч домов были повреждены, а еще более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после землетрясения в регионе Сукабуми.

Индонезия с населением более 270 миллионов человек является одним из самых активных сейсмических регионов в мире. Страна расположена на Тихоокеанском огненном кольце, где происходят многочисленные землетрясения и извержения вулканов.