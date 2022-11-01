В Николаеве и области трижды горели дома

Пожарно-спасательными подразделениями Николаевской области за сутки 25 ноября ликвидировано четыре пожара на территориях частных домовладений: трех домов и гаража.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 08:53 25 ноября в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС области поступило сообщение о пожаре кровли жилого дома по улице 6-я Ялтинская в Николаеве. К месту вызова направлены два отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытию совместными оперативными действиями с помощью двух звеньев газодымозащиты пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причиной возникновения послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Еще один пожар жилого дома возник в 15:21 по улице Хлебной в пгт Березанка Николаевского района. Очередной караул 8-й ГПСЧ удалось в 15:32 локализовать и в 15:46 ликвидировать горение площадью 20 квадрантных метров, спас от уничтожения жилой дом и гараж. Причина возникновения устанавливается.

В 16:04 в Службу спасения известили о возгорании по улице Центральной в селе Калиновка Веселиновской ТГ Вознесенского района. Здесь, по пока неустановленной причине, занялось в гараже. Пожарные 11-й ГПСЧ потушили горение на площади два квадратных метра уже в 16:25. Пострадавших и травмированных нет.

Также горело по улице Шнеерсона в Николаеве. О возгорании кровли двухэтажного жилого дома спасателей известили в 23:29. Двумя отделениями 2-й ГПСЧ пожар площадью 20 квадратных метров был ликвидирован в 00:21, спася от уничтожения жилой дом. Также на месте работали дежурная смена ОКЦ, сотрудники полиции и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго». Привело к пожару короткое замыкание электросети.

Напомним, как 24 ноября за сутки в Николаевской области возникло пять пожаров в домовладениях . В одном из случаев погибла пожилая женщина, в другом – два человека получили ожоги.