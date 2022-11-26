На острове в Италии произошел масштабный оползень – более 10 человек пропали

На южном итальянском острове Иския после сильных дождей произошли оползни земли, в результате которых до 12 человек пропали без вести, дома разрушило, а автомобили сбросило в море.

Об этом сообщило агентство АР.

В портовом городе Казамиччола автомобили и автобусы оказались в море, а улицы стали непроходимыми. Мэры на острове призвали людей оставаться дома.

Число жертв неизвестно. Вицепремьер Италии Маттео Сальвини сначала заявил, что подтверждена гибель восьми человек. Позже министр внутренних дел заверил, что пока не подтверждена гибель ни одного человека, а 10-12 человек числятся пропавшими без вести.

Мэр Неаполя, которого цитирует информационное агентство ANSA, сообщил, что на острове обнаружили одно тело. Иския находится в Неаполитанском заливе.

Агентство ANSA сообщило, что разрушены не менее 10 зданий. По словам префекта Неаполя, одну семью с новорожденным, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли. Люди получают медицинскую помощь.

Густонаселенный горный остров является популярным туристическим направлением благодаря своим пляжам и курортам.