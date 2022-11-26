В одном из городов Китая уже несколько дней протестуют против ковидных ограничений

В Урумчи, крупнейшем городе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, уже несколько дней протесты против ковидных ограничений.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на видео, распространившиеся в соцсетях, передает Meduza.

На роликах видно толпы людей, поющих и скандирующих лозунги — как пишет Reuters, протестующие кричали «Снять локдаун!» и пели гимн Китая, в котором есть слова «Вставай, кто рабом стать не желает!». На одном из видео, пишет BBC News, толпа прорвалась через защитное ограждение. The New York Times сообщает, что некоторые ролики широко разошлись по китайскому сегменту интернета, но потом были удалены из соцсетей.

Протесты произошли после пожара в жилом доме в Урумчи 24 ноября, в результате которого, по официальным данным, погибли 10 человек и девять пострадали.

Локдаун в Урумчи, в рамках которого многим жителям запрещено покидать свои дома, действует с начала августа, то есть более ста дней. При этом во всем автономном округе в пятницу, 25 ноября, было зарегистрировано меньше тысячи новых случаев заражения ковидом, из которых лишь 20 — с симптомами.

Это не первый случай протестов из-за ковидных ограничений в Китае за последние недели. В конце октября стало известно о демонстрациях и столкновениях с полицией в столице Тибетского автономного района Лхасе, где к тому моменту около трех месяцев действовал локдаун. Сообщалось, что недовольство выражали рабочие мигранты, относящиеся к ханьцам, этническому большинству. В середине ноября акции протеста и столкновения с полицией прошли в Гуанчжоу, где была зафиксирована сильная вспышка ковида.

Власти Китая устанавливают жесткие ограничения на населенные пункты, где происходят вспышки коронавируса. Считается, что это оказывает негативное влияние на состояние китайской экономики. Однако на недавнем съезде Компартии Китая политика «нулевой терпимости» была названа успешной. Согласно официальной китайской статистике, в стране от коронавируса за все время пандемии умерли чуть больше пяти тысяч человек.