В россии горел крупнейший НПЗ Сибири

На территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области (рф) произошел пожар.

Об этом сообщило местное МЧС.

О пожаре стало известно в 9 часов по местному времени, его тушили до 13:17 более 100 человек и 25 единиц техники.

Информация о пострадавших отсуствует.

Причины пожара не сообщаются, власти создали специальную комиссию и будут изучать, почему загорелся завод.

Ангарская нефтехимическая компания (входит в структуру «Роснефти») - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Ее проектная мощность составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.